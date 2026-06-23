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Спорт

Казахстанские таеквондисты выиграли 18 медалей в первый день международного турнира

8 медалей в первый день: Казахстан успешно стартовал на международном турнире, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 00:27 Фото: olympic.kz
В Астане стартовал международный турнир по таеквондо Altaic Cup. В первый соревновательный день сборная Казахстана отметилась 18-ю медалями, сообщает Zakon.kz.

На первую ступень пьедестала поднялись Самирхон Абабакиров (до 63 кг), Бейбарыс Каблан (свыше 87 кг), Айша Адильбеккызы (до 62 кг) и Назым Махмутова (до 73 кг).

Серебряными награды завоевали Тамирлан Тлеулес (до 58 кг), Максат Орынбасар (до 74 кг), Айдана Кумартаева (до 46 кг), Нурай Бауыржанова (до 49 кг), Нодира Ахмедова (до 53 кг) и Аяулым Аскар (до 67 кг).

Третьими стали Баходир Шапулатов (до 54 кг), Мерген Ганиев (до 80 кг), Бауыржан Хасенов (свыше 87 кг), Нурайым Жумабек (до 49 кг), Айдана Сундетбай (до 53 кг), Аружан Найманбаева (до 67 кг), Нурлы Кенесбек (до 73 кг) и Аксауле Еркасымова (свыше 73 кг).

Добавим, что сегодня, 23 июня, пройдут соревнования среди молодежных команд.

Ранее сообщалось, что паратхэквондистка из Алматы разгромила соперницу из Ирана и взяла "золото" Азии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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