Паратхэквондистка из Алматы разгромила соперницу из Ирана и взяла "золото" Азии

Спортсменка из Алматы Камиля Досмалова стала чемпионкой Азии по паратхэквондо. На XI чемпионате Азии в Улан-Баторе алматинка завоевала золотую медаль в весовой категории до 57 килограммов (класс К44), сообщает Zakon.kz.

В финале соревнований Камиля одержала уверенную победу над соперницей из Ирана со счетом 2:0 по раундам, отметили в пресс-службе акимата Алматы 25 мая 2026 года.

Камиля Досмалова уже неоднократно представляла Казахстан на крупнейших международных стартах, включая Паралимпийские и Азиатские параигры.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Отметим, что континентальное первенство в Монголии имеет престижный статус G-2. Победа на турнире такого уровня приносит спортсменам важные рейтинговые очки, которые напрямую влияют на их положение в мировом табеле о рангах и отбор на будущие международные старты.

