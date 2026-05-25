#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
472.48
550.06
6.59
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
472.48
550.06
6.59
Спорт

Паратхэквондистка из Алматы разгромила соперницу из Ирана и взяла "золото" Азии

Алматинская спортсменка получила золото на чемпионате Азии, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 19:25 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Спортсменка из Алматы Камиля Досмалова стала чемпионкой Азии по паратхэквондо. На XI чемпионате Азии в Улан-Баторе алматинка завоевала золотую медаль в весовой категории до 57 килограммов (класс К44), сообщает Zakon.kz.

В финале соревнований Камиля одержала уверенную победу над соперницей из Ирана со счетом 2:0 по раундам, отметили в пресс-службе акимата Алматы 25 мая 2026 года.

Камиля Досмалова уже неоднократно представляла Казахстан на крупнейших международных стартах, включая Паралимпийские и Азиатские параигры.

Алматинская спортсменка получила золото на чемпионате Азии, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 19:25

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Отметим, что континентальное первенство в Монголии имеет престижный статус G-2. Победа на турнире такого уровня приносит спортсменам важные рейтинговые очки, которые напрямую влияют на их положение в мировом табеле о рангах и отбор на будущие международные старты.

Ранее мы писали о том, что Елена Рыбакина с легкой победы стартовала на "Ролан Гаррос-2026".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Денис Брагин
Денис Брагин
Читайте также
спорт
18:11, 22 мая 2026
Казахстан завоевал третью "бронзу" на чемпионате Азии по таеквондо
спорт
18:29, 17 апреля 2026
Казахстанец стал чемпионом Азии по дзюдо в Китае
Гульмарал Еркебаева принесла Казахстану медаль в женской борьбе
20:24, 09 апреля 2026
Казахстанка завоевала "бронзу" на чемпионате Азии по женской борьбе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: WTA
20:13, Сегодня
"Сегодня вечером будет немного времени, буду наслаждаться городом": Рыбакина - о Париже
Фото: WTA
19:44, Сегодня
"Многое зависит от терпения": Рыбакина - об особенностях матчей на грунте
Шугыла Омирбек
19:42, Сегодня
Чемпионат Азии по борьбе: золотая медаль Шугылы Омирбек сохранила Казахстану место в ТОП-3
Фото: WTA
19:08, Сегодня
Елена Рыбакина прокомментировала победу в первом круге "Ролан Гаррос" - 2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: