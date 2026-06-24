Казахстан играл против Португалии успешнее Узбекистана – СМИ

Разгромное поражение Узбекистана от Португалии со счетом 0:5 на чемпионате мира-2026 обратило внимание на прошлые результаты казахстанской сборной против легендарного соперника, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, на основе трех очных встреч в истории казахстанского футбола можно заключить, что сборная Казахстана оказывала куда более серьезное сопротивление португальцам.

Впервые сборная Казахстана встретилась с командой Португалии в товарищеском матче в августе 2003 года и тогда уступила на выезде с минимальным счетом 0:1. Эта игра стала первой для Роналду в составе национальной сборной.

В рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2008 казахстанцы сыграли против португальцев еще два официальных матча.

В ноябре 2006 года в Коимбре наша команда уступила со счетом 0:3, а в октябре 2007 года в Алматы заставила соперника понервничать, уступив со счетом 1:2 благодаря голу Дмитрия Бякова в концовке игры.

Общая разница забитых и пропущенных мячей Казахстана в трех играх с португальцами составила 1:6, пока Узбекистан пропустил пять голов всего за один матч на мировом первенстве.

Ранее сообщалось, что Роналду побил сразу четыре исторических рекорда в матче со сборной Узбекистана.