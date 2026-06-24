Казахстан играл против Португалии успешнее Узбекистана – СМИ
Как пишет sportarena.kz, на основе трех очных встреч в истории казахстанского футбола можно заключить, что сборная Казахстана оказывала куда более серьезное сопротивление португальцам.
Впервые сборная Казахстана встретилась с командой Португалии в товарищеском матче в августе 2003 года и тогда уступила на выезде с минимальным счетом 0:1. Эта игра стала первой для Роналду в составе национальной сборной.
В рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2008 казахстанцы сыграли против португальцев еще два официальных матча.
В ноябре 2006 года в Коимбре наша команда уступила со счетом 0:3, а в октябре 2007 года в Алматы заставила соперника понервничать, уступив со счетом 1:2 благодаря голу Дмитрия Бякова в концовке игры.
Общая разница забитых и пропущенных мячей Казахстана в трех играх с португальцами составила 1:6, пока Узбекистан пропустил пять голов всего за один матч на мировом первенстве.
Ранее сообщалось, что Роналду побил сразу четыре исторических рекорда в матче со сборной Узбекистана.