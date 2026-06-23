#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Дубль Роналду принес Португалии крупную победу над Узбекистаном на ЧМ-2026

Футбол Дубль Роналду , фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 00:09 Фото: Instagram/fifaworldcup
Несколько минут назад в Хьюстоне (США) на NRG Стэдиум завершился матч второго круга чемпионата мира по футболу в группе К, где сборная Португалия разгромила Узбекистан со счетом 5:0, сообщает Zakon.kz.

Главной звездой встречи стал капитан португальской дружины и лучший снайпер мирового футбола – Криштиану Роналду, который уже в первом тайме сделал дубль.

Сначала 41-летний нападающий открыл счет на шестой минуте. Затем Нуну Мендеш удвоил преимущество португальцев. А под занавес первого тайма Роналду забил свой второй мяч в этой игре.

Выполнив задачу уже в первой половине игры, команда Роберта Мартинеса продолжала дальше "бомбить" ворота узбеков.

В одном из игровых моментов после подачи углового автолом отметился защитник "Манчестер Сити" – Абдукодир Хусанов.

Жирную точку в конце этого поединка поставил вышедший на замену Рафаэль Леау.

В итоге 5:0 и Португалия одерживает первую победу на нынешнем мундиале, что позволило им вырваться на первое место таблицы группы К с багажом в 4 очка.

Футбол Дубль Роналду , фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 00:09

Фото: Instagram/fifaworldcup

После этого матча актив забитых голов Роналду на чемпионатах мира дошел до 10, он побил рекорд легендарного своего соотечественника Эйсебио (9) и стал лучшим снайпером в истории сборной Португалии.

Абсолютным мировым рекордсменом по голам на мундиалях является Лионель Месси, который накануне довел свою копилку до 18-ти мячей.

В свою очередь 41-летний футболист "Аль-Насра" забил 144-й и 145-й голы за сборную после 229-го матча и обновил собственный же мировой рекорд.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Дубль Армении
08:30, 07 сентября 2025
Дубль Роналду принес крупную победу Португалии над Арменией в отборе на ЧМ-2026
Футбол Дубль Франции
09:52, 23 июня 2026
Дубль Мбаппе позволил Франции завоевать путевку в плей-офф ЧМ-2026
Футбол Разгром Бразилия
09:49, 20 июня 2026
Винисиус подарил Бразилии первый разгром на ЧМ-2026 по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: WTA
00:22, 24 июня 2026
Капитан сборной Казахстана Щукин назвал фаворитов "Уимблдона-2026" у мужчин и женщин
Фото: Ufa.uz
23:59, 23 июня 2026
Сборная Узбекистана разгромно проиграла Португалии на ЧМ-2026 по футболу
Фото: Ufa.uz
23:34, 23 июня 2026
Португалия - Узбекистан: Абдукодир Хусанов отметился автоголом на 60-й минуте
Фото: пресс-служба лиги АСА
23:25, 23 июня 2026
Бойца ММА Александра Емельяненко госпитализировали: подробности
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: