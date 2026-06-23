Дубль Роналду принес Португалии крупную победу над Узбекистаном на ЧМ-2026

Несколько минут назад в Хьюстоне (США) на NRG Стэдиум завершился матч второго круга чемпионата мира по футболу в группе К, где сборная Португалия разгромила Узбекистан со счетом 5:0, сообщает Zakon.kz.

Главной звездой встречи стал капитан португальской дружины и лучший снайпер мирового футбола – Криштиану Роналду, который уже в первом тайме сделал дубль.

Сначала 41-летний нападающий открыл счет на шестой минуте. Затем Нуну Мендеш удвоил преимущество португальцев. А под занавес первого тайма Роналду забил свой второй мяч в этой игре.

Выполнив задачу уже в первой половине игры, команда Роберта Мартинеса продолжала дальше "бомбить" ворота узбеков.

В одном из игровых моментов после подачи углового автолом отметился защитник "Манчестер Сити" – Абдукодир Хусанов.

Жирную точку в конце этого поединка поставил вышедший на замену Рафаэль Леау.

В итоге 5:0 и Португалия одерживает первую победу на нынешнем мундиале, что позволило им вырваться на первое место таблицы группы К с багажом в 4 очка.

После этого матча актив забитых голов Роналду на чемпионатах мира дошел до 10, он побил рекорд легендарного своего соотечественника Эйсебио (9) и стал лучшим снайпером в истории сборной Португалии.

Абсолютным мировым рекордсменом по голам на мундиалях является Лионель Месси, который накануне довел свою копилку до 18-ти мячей.

В свою очередь 41-летний футболист "Аль-Насра" забил 144-й и 145-й голы за сборную после 229-го матча и обновил собственный же мировой рекорд.