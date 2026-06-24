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Спорт

Суперкомпьютер поменял рейтинг фаворитов после игр второго тура ЧМ-2026

Футбол Суперкомпьютер Фаворит, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 15:19 Фото: Instagram/afaseleccion
Через четыре дня на мировом футбольном первенстве 2026 года завершатся все матчи предварительного группового раунда, по исходу которых 32 сборные продолжат борьбу за "золото" текущего турнира, сообщает Zakon.kz.

Как предсказывает Суперкомпьютер Opta в своей новой версии, сейчас Аргентина является главным фаворитом ЧМ-2026 с вероятностью победы в 15,6%.

Команда Лионеля Месси удостоилась такой чести после двух матчей, где она была сильнее Алжира (3:0) и Австрии (2:0).

Прежний лидер рейтинга – сборная Франции – опустился на вторую позицию (15,1%), а топ-3 замыкает испанская дружина (12,8%).

Футбол Суперкомпьютер Фаворит, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 15:19

Фото: Instagram/fifaworldcup

Далее в списке фаворитов идут все те же лица: Англия – 10,6%, Германия – 6,6%, Португалия – 5,3%, Норвегия – 5,2%, Бразилия – 5%, Нидерланды – 4,3% и США – 4%.

Для сравнения можно посмотреть прежний расклад претендентов ЧМ-2026, который был опубликован 18 июня.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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