Суперкомпьютер поменял рейтинг фаворитов после игр второго тура ЧМ-2026

Через четыре дня на мировом футбольном первенстве 2026 года завершатся все матчи предварительного группового раунда, по исходу которых 32 сборные продолжат борьбу за "золото" текущего турнира, сообщает Zakon.kz.

Как предсказывает Суперкомпьютер Opta в своей новой версии, сейчас Аргентина является главным фаворитом ЧМ-2026 с вероятностью победы в 15,6%.

Команда Лионеля Месси удостоилась такой чести после двух матчей, где она была сильнее Алжира (3:0) и Австрии (2:0).

Прежний лидер рейтинга – сборная Франции – опустился на вторую позицию (15,1%), а топ-3 замыкает испанская дружина (12,8%).

Далее в списке фаворитов идут все те же лица: Англия – 10,6%, Германия – 6,6%, Португалия – 5,3%, Норвегия – 5,2%, Бразилия – 5%, Нидерланды – 4,3% и США – 4%.

Для сравнения можно посмотреть прежний расклад претендентов ЧМ-2026, который был опубликован 18 июня.