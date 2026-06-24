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Спорт

Кто гарантировал место в плей-офф ЧМ-2026 перед стартом игр третьего тура

Футбол Список Плей-офф, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 14:17 Фото: Instagram/fifaworldcup
24 июня на мировом первенстве по футболу закончились все матчи второго тура группового раунда, по итогам которых только семь команд досрочно обеспечили себе путевки в 1/16 финала текущего турнира, сообщает Zakon.kz.

На данный час Аргентина, Франция, Германия, Норвегия, Колумбия, Мексика и США без единой потери очков прошли стартовые раунды, выиграв оба матча в двух турах ЧМ-2026.

Каждая из этих семи сборных набрала по шесть очков и гарантированно продолжит борьбу за Кубок мира.

Здесь стоит отметить восемь команд, которые не набрали ни одного балла за прошедшие два тура, – Турция, Гаити, Тунис, Сенегал, Ирак, Узбекистан, Иордания и Панама.

Пять коллективов из этого списка (Турция, Тунис, Гаити, Иордания и Панама) уже потеряли возможность выхода в плей-офф турнира.

Остальные места будут разыграны по результатам игр заключительного третьего тура группового этапа, которые запланированы с 24 по 28 июня.

А накануне КФФ серьезно наказала судью Исмуратова и наставника "Елимая" Карповича за неподобающее поведение после матча КПЛ-2026.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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