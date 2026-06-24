Кто гарантировал место в плей-офф ЧМ-2026 перед стартом игр третьего тура
На данный час Аргентина, Франция, Германия, Норвегия, Колумбия, Мексика и США без единой потери очков прошли стартовые раунды, выиграв оба матча в двух турах ЧМ-2026.
Каждая из этих семи сборных набрала по шесть очков и гарантированно продолжит борьбу за Кубок мира.
Здесь стоит отметить восемь команд, которые не набрали ни одного балла за прошедшие два тура, – Турция, Гаити, Тунис, Сенегал, Ирак, Узбекистан, Иордания и Панама.
Пять коллективов из этого списка (Турция, Тунис, Гаити, Иордания и Панама) уже потеряли возможность выхода в плей-офф турнира.
Остальные места будут разыграны по результатам игр заключительного третьего тура группового этапа, которые запланированы с 24 по 28 июня.
А накануне КФФ серьезно наказала судью Исмуратова и наставника "Елимая" Карповича за неподобающее поведение после матча КПЛ-2026.