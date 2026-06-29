Суперкомпьютер обновил рейтинг главных фаворитов ЧМ-2026 по футболу

Накануне на чемпионате мира по футболу завершились матчи предварительного раунда во всех 12 группах, по исходу которых 32 сборные продолжили борьбу за "золото" нынешнего турнира, сообщает Zakon.kz.

Перед стартом игр плей-офф суперкомпьютер Opta выложил новый расклад основных фаворитов данных соревнований, где особо выделил 10 сборных.

Список претендентов на титул чемпиона мира возглавила команда Франции, вероятность ее победы оценивают в 18,7%. Далее идут Аргентина (16,3%) и Испания (13,5%).

В топ-10 фаворитов нынешнего мундиаля также включены Англия (9,7%), Бразилия (6,5%), Нидерланды (5,1%), Португалия (4,7%), Германия (4,4%), Колумбия (3,2%) и Норвегия (3%).

World Cup 2026 knockout stage predictions are in.



The Opta supercomputer has simulated the tournament 25,000 times to forecast every team’s chances of reaching the final and becoming world champions.



Full breakdown 👇 pic.twitter.com/1yjmRTEEL4 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 28, 2026

Данный прогноз относительно победителя ЧМ-2026 может резко измениться уже в ближайшие дни, так как поздно вечером 28 июня стартовали игры 1/16 финала и вышеназванные гранды выступят в течение ближайших суток.

Из списка непредсказуемых матчей эксперты отмечают следующие противостояния: Бразилия – Япония, Нидерланды – Марокко, Кот-д’Ивуар – Норвегия и Португалия – Хорватия.

К этой минуте уже определен первый участник 1/8 финала ЧМ-2026.