Суперкомпьютер обновил рейтинг главных фаворитов ЧМ-2026 по футболу
Перед стартом игр плей-офф суперкомпьютер Opta выложил новый расклад основных фаворитов данных соревнований, где особо выделил 10 сборных.
Список претендентов на титул чемпиона мира возглавила команда Франции, вероятность ее победы оценивают в 18,7%. Далее идут Аргентина (16,3%) и Испания (13,5%).
В топ-10 фаворитов нынешнего мундиаля также включены Англия (9,7%), Бразилия (6,5%), Нидерланды (5,1%), Португалия (4,7%), Германия (4,4%), Колумбия (3,2%) и Норвегия (3%).
World Cup 2026 knockout stage predictions are in.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 28, 2026
The Opta supercomputer has simulated the tournament 25,000 times to forecast every team’s chances of reaching the final and becoming world champions.
Full breakdown 👇 pic.twitter.com/1yjmRTEEL4
Данный прогноз относительно победителя ЧМ-2026 может резко измениться уже в ближайшие дни, так как поздно вечером 28 июня стартовали игры 1/16 финала и вышеназванные гранды выступят в течение ближайших суток.
Из списка непредсказуемых матчей эксперты отмечают следующие противостояния: Бразилия – Япония, Нидерланды – Марокко, Кот-д’Ивуар – Норвегия и Португалия – Хорватия.
К этой минуте уже определен первый участник 1/8 финала ЧМ-2026.