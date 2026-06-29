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Спорт

Суперкомпьютер обновил рейтинг главных фаворитов ЧМ-2026 по футболу

Футбол Суперкомпьютер Фаворит, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 13:13 Фото: Instagram/equipedefrance
Накануне на чемпионате мира по футболу завершились матчи предварительного раунда во всех 12 группах, по исходу которых 32 сборные продолжили борьбу за "золото" нынешнего турнира, сообщает Zakon.kz.

Перед стартом игр плей-офф суперкомпьютер Opta выложил новый расклад основных фаворитов данных соревнований, где особо выделил 10 сборных.

Список претендентов на титул чемпиона мира возглавила команда Франции, вероятность ее победы оценивают в 18,7%. Далее идут Аргентина (16,3%) и Испания (13,5%).

В топ-10 фаворитов нынешнего мундиаля также включены Англия (9,7%), Бразилия (6,5%), Нидерланды (5,1%), Португалия (4,7%), Германия (4,4%), Колумбия (3,2%) и Норвегия (3%).

Данный прогноз относительно победителя ЧМ-2026 может резко измениться уже в ближайшие дни, так как поздно вечером 28 июня стартовали игры 1/16 финала и вышеназванные гранды выступят в течение ближайших суток.

Из списка непредсказуемых матчей эксперты отмечают следующие противостояния: Бразилия – Япония, Нидерланды – Марокко, Кот-д’Ивуар – Норвегия и Португалия – Хорватия.

К этой минуте уже определен первый участник 1/8 финала ЧМ-2026.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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