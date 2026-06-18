Суперкомпьютер поменял расстановку фаворитов после первого тура ЧМ-2026 по футболу

Минувшей ночью на чемпионате мира по футболу завершились все поединки первого тура группового раунда, по итогам которых изначально главный фаворит турнира Испания сместилась с первой строчки на третью, сообщает Zakon.kz.

По версии Суперкомпьютера Opta, теперь рейтинг фаворитов ЧМ-2026 возглавила Франция, за ней идут Аргентина и Испания.

Подопечные Дидье Дешама после победы в первом туре над Сенегалом (3:1) довели вероятность своего чемпионства в этом году до 16,1%.

А вот шансы действующих чемпионов мира аргентинцев Суперкомпьютер оценивает в 12,6%. Прежний лидер рейтинга сборная Испании сейчас идет на третьей позиции среди кандидатов на "золото" мундиаля (12,5%) после сенсационной нулевой ничьей с Кабо-Верде.

Далее по списку претендентов на титул ЧМ-2026 располагаются: Англия – 10,2%, Португалия – 7,2%, Германия – 6,5%, Бразилия – 5%, Норвегия – 4,7%, Нидерланды – 3,3% и США – 2,78%.

Суперкомпьютер ранее выдал свой прогноз победителя за 10 дней до начала данных соревнований.