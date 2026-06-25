Вторая дочь президента Узбекистана поддержала футболистов после матча с Португалией

Шахноза Мирзиёева и ее супруг, председатель Центральноазиатской конфедерации MMA Отабек Умаров, поддержали игроков национальной сборной, сообщает Zakon.kz.

Судя по видео, опубликованному 23 июня в Instagram на странице Мирзиёевой, встреча прошла сразу после матча Узбекистан – Португалия в раздевалке спортсменов. Они поблагодарили команду за борьбу и напомнили, что для миллионов узбекистанцев наши футболисты все равно остаются чемпионами.

"Вы играли против одной из сильнейших сборных мира и приняли этот вызов с достоинством, смелостью и огромным сердцем. Вы объединили всю страну и подарили миллионам людей надежду. Когда-то этот день казался далёкой мечтой. Но сегодня это исторический момент, который мы сохраним в памяти навсегда. И меня переполняет чувство гордости за нашу страну и за каждого из вас. Вы большие молодцы!" – отметила младшая Мирзиёева.

Сборная Узбекистана сыграет против Демократической Республики Конго 28 июня в 04:30 по казахстанскому времени.

Тем временем США ослабили ограничения для сборной Ирана по футболу.