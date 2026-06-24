Скатов выдал прекрасный матч и пробился в финал квалификации "Уимблдона"

Несколько минут назад на корте №16 Открытого чемпионата Великобритании по теннису закончился полуфинальный поединок квалификационного раунда, где встретились третья ракетка Казахстана Тимофей Скатов и опытный швед Элиас Имер (№185 ATP), сообщает Zakon.kz.

Уроженец Петропавловска, особо не специализирующий на травяных покрытиях, в этом матче показал все свое мастерство и уверенно выиграл соперника со счетом 6:4, 6:1.

Надо признать, что 30-летний оппонент казахстанца игрок достаточно хорошего уровня и в первом круге данного турнира сломил сопротивление авторитетного грузинского теннисиста Николаса Басилашвили.

Теперь у Тимофея появился неплохой шанс пробиться в основную сетку "Уимблдона", если, конечно, одолеет следующего соперника по финалу отборочных состязаний.

А конкурировать с третьей ракеткой Казахстана за путевку в "основу" будет победитель матча между итальянцем Андреа Гуерриери (№229 ATP) и французом Кирианом Жаке (№136 ATP).

Стоит напомнить, что Скатов (№178 ATP) в первый день соревнований 22 июня сумел обыграть аргентинца Алекса Баррена (№247 ATP).