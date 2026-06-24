#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+21°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+21°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Скатов выдал прекрасный матч и пробился в финал квалификации "Уимблдона"

Теннис Победа Финал, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 21:43 Фото: Instagram/skatov_timofey
Несколько минут назад на корте №16 Открытого чемпионата Великобритании по теннису закончился полуфинальный поединок квалификационного раунда, где встретились третья ракетка Казахстана Тимофей Скатов и опытный швед Элиас Имер (№185 ATP), сообщает Zakon.kz.

Уроженец Петропавловска, особо не специализирующий на травяных покрытиях, в этом матче показал все свое мастерство и уверенно выиграл соперника со счетом 6:4, 6:1.

Надо признать, что 30-летний оппонент казахстанца игрок достаточно хорошего уровня и в первом круге данного турнира сломил сопротивление авторитетного грузинского теннисиста Николаса Басилашвили.

Теперь у Тимофея появился неплохой шанс пробиться в основную сетку "Уимблдона", если, конечно, одолеет следующего соперника по финалу отборочных состязаний.

А конкурировать с третьей ракеткой Казахстана за путевку в "основу" будет победитель матча между итальянцем Андреа Гуерриери (№229 ATP) и французом Кирианом Жаке (№136 ATP).

Стоит напомнить, что Скатов (№178 ATP) в первый день соревнований 22 июня сумел обыграть аргентинца Алекса Баррена (№247 ATP).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Михаил Кукушкин и Тимофей Скатов не смогли преодолеть квалификацию Уимблдона
18:25, 27 июня 2024
Михаил Кукушкин и Тимофей Скатов не смогли преодолеть квалификацию Уимблдона
Тимофей Скатов стал финалистом квалификации Уимблдона
19:19, 26 июня 2024
Тимофей Скатов стал финалистом квалификации Уимблдона
Теннис Поражение Уимблдон
17:32, 25 июня 2025
Кукушкин и Скатов завершили свои выступления на "Уимблдоне-2025"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: официальный сайт ФИФА
21:34, Сегодня
Нуну Мендеш объяснил, почему Роналду уступил ему штрафной в матче с Узбекистаном
Фото: ATP
21:12, Сегодня
Тимофей Скатов вышел в финал квалификации "Уимблдона - 2026"
Фото: WTA
21:08, Сегодня
Ига Швёнтек сенсационно проиграла Эмме Наварро во втором круге турнира в Бад-Хомбурге
Фото: пресс-служба ФИФА
20:32, Сегодня
Уэйн Руни оценил игру Криштиану Роналду в матче Португалии с Узбекистаном на ЧМ-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: