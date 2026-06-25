Футболисты Иордании оставили подарки работникам стадиона

Иорданцы решили превзойти японцев и оставили работникам стадиона после уборки в раздевалке традиционные сладости, сувениры и трогательное прощальное письмо, сообщает Zakon.kz.

Видео из идеально чистой раздевалки с множеством подарков от сборной Иордании пресс-служба ФИФА разместила на своей странице в Instagram. Футболисты поблагодарили организаторов и команду стадиона за незабываемый дебют страны на ЧМ-2026.

"Ваша преданность делу, профессионализм и гостеприимство внесли вклад в то, чтобы это событие стало памятным для нашей команды и болельщиков. В качестве небольшого знака признательности мы рады поделиться с вами иорданскими сладостями – вкусом наших богатых традиций. С искренней благодарностью и наилучшими пожеланиями, сборная Иордании", – говорится в обращении команды.

Также на минувшем матче с Алжиром присутствовал король Абдалла II и другие члены королевской семьи.

Игра для иорданцев закончилась со счетом 1:2 в пользу соперников.

В третьем туре Иордания встретится с Аргентиной. Матч пройдет 28 июня.

Вторая дочь президента Узбекистана также на стадионе смотрела игру команды своей страны против сборной Португалии.