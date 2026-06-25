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Спорт

Анчелотти и Неймар оценили выход Бразилии в плей-офф ЧМ-2026 по футболу

Футбол Комент Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 14:57 Фото: Instagram/brasil
Самая титулованная футбольная сборная мира нынешнего мундиаля – команда Бразилии – прошедшей ночью пробилась в плей-офф турнира с первого места в группе С, разгромив в заключительном матче команду Шотландии со счетом 3:0, сообщает Zakon.kz.

Благодаря этому результату "пентакампионы" во главе с Карло Анчелотти закрыли предварительный этап в своей группе на первой строчке с активом в семь очков, две победы и одна ничья.

"Сейчас мы играем как команда, это наша цель, пока не идеальны, нам есть что улучшать. Можем действовать немного быстрее, когда контролируем мяч. Рад, потому что команда стала значительно лучше, сейчас мы крепки. По сравнению с первой игрой у нас стало меньше ошибок, больше ритма, больше эффективности в атаке".Карло Анчелотти

В поединке с Шотландией после трехлетнего перерыва вернулся в сборную один из ее звездных игроков – Неймар, возвращения которого ждала практически вся Бразилия.

"Не только я, но и вся наша команда хочет победить на этом турнире. Если мы объединимся, у нас будет отличный шанс достичь нашей цели". Неймар

34-летний форвард появился на поле на 76-й минуте встречи. В двух стартовых матчах ЧМ-2026 против Марокко и Гаити он не принимал участие, так как восстанавливался после травмы.

Это был его первый матч в составе пятикратных чемпионов, начиная с 18 октября 2023 года. Тогда он получил серьезную травму в противостоянии с Уругваем и больше года не играл.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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