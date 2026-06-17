Появилась новость о возвращении Неймара в общий строй сборной Бразилии

34-летний звездный нападающий "пентакампионов" Неймар провел первую тренировку в общей группе своей сборной, которая готовится к игре второго тура на Чемпионате мира-2026, сообщает Zakon.kz.

Первая тренировка форварда прошла на базе бразильской сборной в Нью-Джерси (США).

Неймар пропустил первый матч пятикратных чемпионов мира на нынешнем мундиале против Марокко, который прошел 14 июня и завершился боевой ничьей – 1:1.



Футболист клуба "Сантос" почти закончил восстановление после травмы правой икроножной мышцы. Пока вопрос его участия во встрече с Гаити 20 июня остается под большим вопросом, это будет рассматривать главный тренер Карло Анчелотти.

За свою карьеру Неймар официально надевал форму сборной Бразилии 128 раз, где забил 79 голов и отдал 59 результативных передач.

В этот список включены его восемь мячей и четыре ассиста в 13-ти играх на чемпионатах мира.

Накануне звездный футболист выступил с обращением к своим фанатам, объявив о будущем отцовстве.