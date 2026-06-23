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Спорт

Дубль Мбаппе позволил Франции завоевать путевку в плей-офф ЧМ-2026

Футбол Дубль Франции, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 09:52 Фото: Instagram/fifaworldcup
Прошедшей ночью сборная Франции по футболу разгромила Ирак со счетом 3:0 в рамках матча второго тура группового раунда чемпионата мира-2026 и гарантировала себе выход в плей-офф, сообщает Zakon.kz.

Главной звездой и лучшим игроком данного поединка стал француз Килиан Мбаппе, который забил два гола. Еще один мяч в составе победителей записал на свой счет Усман Дембеле.

В итоге команда Дидье Дешама набрала шесть очков и лидируют в группе I. "Синие" стали пятой сборной, которая пробилась в 1/16 финала ЧМ-2026.

Чуть ранее выход в плей-офф обеспечили себе Мексика, США, Германия и Аргентина.

А вот лидер "трехцветных" Мбаппе после дубля в ворота Ирака вышел на второе место в истории чемпионатов мира по голам.

27-летний форвард достиг отметки в 16 голов на мундиалях и повторил достижение немца Мирослава Клозе.

Рекорд здесь принадлежит капитану сборной Аргентины Лионелю Месси – 18, который накануне также отметился двумя взятиями ворот, огорчив Австрию.

Тем временем шведский теннисист Элиас Имер стал вторым соперником казахстанца Тимофея Скатова по полуфиналу квалификации "Уимблдона". Уроженец Петропавловска 22 июня с победы начал отборочный турнир в Лондоне.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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