Дубль Мбаппе позволил Франции завоевать путевку в плей-офф ЧМ-2026

Прошедшей ночью сборная Франции по футболу разгромила Ирак со счетом 3:0 в рамках матча второго тура группового раунда чемпионата мира-2026 и гарантировала себе выход в плей-офф, сообщает Zakon.kz.

Главной звездой и лучшим игроком данного поединка стал француз Килиан Мбаппе, который забил два гола. Еще один мяч в составе победителей записал на свой счет Усман Дембеле.

В итоге команда Дидье Дешама набрала шесть очков и лидируют в группе I. "Синие" стали пятой сборной, которая пробилась в 1/16 финала ЧМ-2026.

Чуть ранее выход в плей-офф обеспечили себе Мексика, США, Германия и Аргентина.

А вот лидер "трехцветных" Мбаппе после дубля в ворота Ирака вышел на второе место в истории чемпионатов мира по голам.

27-летний форвард достиг отметки в 16 голов на мундиалях и повторил достижение немца Мирослава Клозе.

Рекорд здесь принадлежит капитану сборной Аргентины Лионелю Месси – 18, который накануне также отметился двумя взятиями ворот, огорчив Австрию.

Тем временем шведский теннисист Элиас Имер стал вторым соперником казахстанца Тимофея Скатова по полуфиналу квалификации "Уимблдона". Уроженец Петропавловска 22 июня с победы начал отборочный турнир в Лондоне.

