Казахстанка стала призером чемпионата Азии по маунтинбайку в Узбекистане

Фото: olympic.kz

Юлия Ли принесла Казахстану вторую медаль чемпионата Азии по маунтинбайку в Ташкенте (Узбекистан). Спортсменка, выступающая в молодежной категории, заняла третье место. Ли взяла "бронзу" в дисциплине XCO, преодолев дистанцию за 1:24:10, сообщает Zakon.kz.

Победу одержала китаянка Ван Тин. На вторую ступень пьедестала поднялась Гун Сыин (Китай). Отметим, что Юлия Ли ранее стала бронзовым призером чемпионата Азии в дисциплине XCC. Ранее сообщалось, что Казахстан представит восемь спортсменов на чемпионате Азии по маунтинбайку.

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