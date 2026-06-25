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Спорт

Казахстанка стала призером чемпионата Азии по маунтинбайку в Узбекистане

Казахстанка Юлия Ли стала призером чемпионата Азии по маунтинбайку в Ташкенте, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 18:13 Фото: olympic.kz
Юлия Ли принесла Казахстану вторую медаль чемпионата Азии по маунтинбайку в Ташкенте (Узбекистан). Спортсменка, выступающая в молодежной категории, заняла третье место. Ли взяла "бронзу" в дисциплине XCO, преодолев дистанцию за 1:24:10, сообщает Zakon.kz.

Победу одержала китаянка Ван Тин. На вторую ступень пьедестала поднялась Гун Сыин (Китай).

Отметим, что Юлия Ли ранее стала бронзовым призером чемпионата Азии в дисциплине XCC.

Ранее сообщалось, что Казахстан представит восемь спортсменов на чемпионате Азии по маунтинбайку.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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