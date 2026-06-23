Казахстан представит восемь спортсменов на чемпионате Азии по маунтинбайку

Фото: olympic.kz

Тренерский штаб команды Казахстана по маунтинбайку представил состав, который примет участие в чемпионате Азии-2026 в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Zakon.kz.

В заявку на континентальный турнир вошли восемь спортсменов: Денис Сергиенко;

Никита Галкин;

Алексей Фефелов;

Константин Казаков;

Ильяс Рахимов;

Татьяна Генелева;

Алина Спирина;

Юлия Ли. Чемпионат пройдет с 23 по 27 июня. Ранее сообщалось, что казахстанские шпажисты завоевали четвертое "золото" в Индии.

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