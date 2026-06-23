Казахстан представит восемь спортсменов на чемпионате Азии по маунтинбайку
Фото: olympic.kz
Тренерский штаб команды Казахстана по маунтинбайку представил состав, который примет участие в чемпионате Азии-2026 в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Zakon.kz.
В заявку на континентальный турнир вошли восемь спортсменов:
- Денис Сергиенко;
- Никита Галкин;
- Алексей Фефелов;
- Константин Казаков;
- Ильяс Рахимов;
- Татьяна Генелева;
- Алина Спирина;
- Юлия Ли.
Чемпионат пройдет с 23 по 27 июня.
Ранее сообщалось, что казахстанские шпажисты завоевали четвертое "золото" в Индии.
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