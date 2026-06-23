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Спорт

Казахстан представит восемь спортсменов на чемпионате Азии по маунтинбайку

Казахстан представит восемь спортсменов на чемпионате Азии по маунтинбайку, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 19:20 Фото: olympic.kz
Тренерский штаб команды Казахстана по маунтинбайку представил состав, который примет участие в чемпионате Азии-2026 в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Zakon.kz.

В заявку на континентальный турнир вошли восемь спортсменов:

  • Денис Сергиенко;
  • Никита Галкин;
  • Алексей Фефелов;
  • Константин Казаков;
  • Ильяс Рахимов;
  • Татьяна Генелева;
  • Алина Спирина;
  • Юлия Ли.

Чемпионат пройдет с 23 по 27 июня.

Ранее сообщалось, что казахстанские шпажисты завоевали четвертое "золото" в Индии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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