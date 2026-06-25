Игру Тунис – Нидерланды доверили судить женщине
Фото: Facebook/katiaitzelgarciaref
26 июня арбитр из Мексики Катя Ицель Гарсия будет судить матч группового этапа чемпионата мира Тунис – Нидерланды, сообщает Zakon.kz.
При этом, 33-летняя Гарсия будет впервые судить матч чемпионата мира. Для нее это будет первый матч мужского чемпионата мира в роли главного арбитра. О ее назначении объявили в ФИФА 22 июня.
До этого на ЧМ-2026 она уже работала четвертым судьей на трех играх:
- Нидерланды – Япония – 2:2;
- Англия – Хорватия – 4:2;
- США – Австралия – 2:0.
"Катя Гарсия на ЧМ-2026 – это не "женщина для истории", а проверка того, готов ли футбол оценивать арбитра по уровню, дистанции, решениям и управлению матчем, а не по привычной картинке у свистка. И именно поэтому ее назначение на Тунис – Нидерланды будет обсуждаться сильнее, чем многие матчи группового этапа", – отмечают футбольные эксперты.
Игра пройдет 26 июня на Arrowhead Stadium в Канзас-Сити в 04:00 по казахстанскому времени.
По итогам заключительных игр предварительного раунда мирового первенства по футболу в группах А, В и С, стали известны первые две сборные, которые между собой разыграют путевку в 1/8 финала текущего турнира.
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