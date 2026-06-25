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Спорт

Определилась первая пара плей-офф ЧМ-2026 по футболу

Футбол Канада ЮАР, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 12:56 Фото: Instagram/fifaworldcup
По итогам заключительных игр предварительного раунда мирового первенства по футболу в группах А, В и С, стали известны первые две сборные, которые между собой разыграют путевку в 1/8 финала текущего турнира, сообщает Zakon.kz.

В рамках игр 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Канады сыграет с ЮАР. Сразу надо отметить, что обе эти команды впервые завоевали путевки в первый раунд плей-офф за всю историю проведения мировых чемпионатов.

Прошедшей ночью канадская дружина заняла второе место в группе B. А вот представители ЮАР по итогам предварительного раунда также разместились на второй позиции, но уже в квартете A.

Оба коллектива пробились в плей-офф турнира с одинаковыми количествами очков – по четыре, после трех матчей.

Противостояние между Канадой и ЮАР состоится 29 июня на арене "Соу-Фай Стэдиум" в Лос-Анджелесе (США), начало в 00:00 по казахстанскому времени.

В заключительном туре группового этапа Канада проиграла Швейцарии (1:2), а ЮАР сенсационно одолел Южную Корею (1:0).

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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