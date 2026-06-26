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Спорт

Эквадор сенсационно обыграл Германию и сыграет в плей-офф ЧМ-2026 по футболу

Футбол Выход Плей-офф ЧМ, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 10:20 Фото: Instagram/fifaworldcup
Прошедшей ночью прошел матч третьего тура предварительного этапа Чемпионата мира по футболу в группе Е, где сборная Эквадора одержала волевую победу над Германией со счетом 2:1 и пробилась в 1/16 финала турнира, сообщает Zakon.kz.

В поединке, который прошел на "Метлайф Стэдиум" в Нью-Джерси (США), поначалу никакой сенсации не предвещало, тем более немцы открыли счет уже на второй минуте усилиями Лероя Сане.

Однако южноамериканцы быстро восстановили равновесие, где отличился Нильсон Ангуло. А за 13 минут до финального свистка эквадорец Гонсало Плата вырвал победу для своих коллег – 2:1.

Этим голом вингер бразильского "Фламенго" вывел свою команду в плей-офф ЧМ-2026 спустя 20 лет.

Несмотря на это поражение, Германия особо не огорчается, так как досрочно после игр второго тура завоевала себе путевку в плей-офф с первого места в группе Е.

А вот Эквадор пробился в следующий раунд турнира только с третьей позиции (4 очка), пропустив вперед себя Кот-д′Ивуар.

"Эта победа не для меня, а для людей. Игроки подарили огромную радость всему народу. Мы должны насладиться этим моментом и отпраздновать его".Главный тренер сборной Эквадора Себастьян Беккасесе

Соперник "триколора" в первом раунде плей-офф ЧМ-2026 станет известен уже в ближайшие дни после завершения матчей в других подгруппах.

Тем временем в Мексике плачевно закончился для некоторых фанатов поединок их сборной против команды Чехии.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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