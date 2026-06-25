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Спорт

Казахстанские теннисисты сыграют на крупном турнире в Лос-Анджелесе

Казахстанские теннисисты сыграют на крупном турнире в Лос-Анджелесе, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 21:14 Фото: olympic.kz
В Лос-Анджелесе (США) пройдет престижный турнир по настольному теннису United States Smash. Команду Казахстана на американской площадке представят два спортсмена. В состав вошли Кирилл Герасименко и Зауреш Акашева, сообщает Zakon.kz.

Участниками турнира станут победители и призёры Олимпийских Игр, чемпионатов мира Ван Чуцинь (Китай), Трульс Морегард (Швеция), Томокази Харимото (Япония), Феликс Лебрун (Франция), Уго Кальдерано (Бразилия), Сунь Инша (Китай), Ван Маньюй (Китай), Мива Харимото (Япония), Сабина Винтер (Германия), Хина Хаята (Япония) и другие.

United States Smash пройдет с 26 июня по 5 июля.

Ранее сообщалось, что юная казахстанка вошла в топ-3 WTT Youth Contender в Таиланде.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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