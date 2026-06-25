Швейцария и Канада пробились в плей-офф ЧМ-2026 по футболу

Минувшей ночью на чемпионате мира по футболу завершились все матчи предварительного раунда в группе В, по исходу которых сборные Швейцарии и Канады завоевали путевки в 1/16 финала данного турнира, сообщает Zakon.kz.

Для канадской дружины это исторический выход в плей-офф чемпионатов мира, и сделали они это на домашнем турнире.

Подопечные Джесси Марша заняли второе место в таблице квартета В, набрав 4 очка. В заключительном туре "кленовые листья" проиграли сборной Швейцарии со счетом 1:2.

Обыграв хозяев мундиаля, на первое место в этой группе вышла Швейцария (7), для которой это четвертый плей-офф в их истории.

На третьей строчке в этой подгруппе остановилась команда Боснии и Герцеговины (4), которые тоже сохраняют шансы на выход в 1/16 финала текущих соревнований. Европейцы минувшей ночью победили Катар – 3:1.

Теперь Швейцария на старте плей-офф сыграет со сборной, которая заняла третье место в одной из пяти групп – E/F/G/I/J.

Это могут быть Эквадор, Швеция, Бельгия, Сенегал и Алжир. Но им еще предстоит доказать свое право на участие в 1/16 финала в последних играх третьего тура.

Между тем сегодня на корты Лондона выйдет третья ракетка Казахстана Тимофей Скатов, который сразится в финале квалификации "Уимблдона" с французом Кирианом Жаке (№136 ATP).