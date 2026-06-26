ЧМ-2026: Бразилия сразится с Японией, а Нидерланды с Марокко в 1/16 финала

По итогам завершившихся матчей группового этапа чемпионата мира по футболу стали известны еще несколько пар стартового раунда плей-офф, сообщает Zakon.kz.

Нидерланды, как победитель группы F на стадии 1/16 финала, 30 июня сыграет против Марокко, а Япония днем ранее встретится с Бразилией.

А вот хозяева мундиаля – сборная США на старте плей-офф получила в соперники футболистов Боснии и Герцеговины.

Их противостояние запланировано на 1 июля в Сан-Франциско.

Напомним, что боснийцы выступают здесь в роли команды, которая завершила групповой этап на третьей позиции в квартете B.

Днем ранее Швейцария и Канада заработали себе место в 1/16 финала ЧМ-2026.