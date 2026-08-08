Казахстанец стал серебряным призером этапа Кубка Азии по триатлону

В Туркестане прошел этап Кубка Азии по триатлону. В мужских соревнованиях представитель сборной Казахстана Арлан Жанабай завоевал серебряную медаль, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен стал вторым с результатом 01:47:07. Первое место занял россиянин Роман Минеев, выступающий под нейтральным флагом (01:46:38). Третьим на финише был японец Рен Сато – 01:47:23).

Темирлан Темиров стал девятым, Дарын Конысбаев – 12-м, Ельмурат Канай – 23-м, Максим Шмулич – 29-м, Алинаби Маралбеков – 35-м.

У женщин лучший результат в составе сборной Казахстана показала Диана Ержанова, ставшая восьмой (02:14:43).

Арина Шульгина финишировала 12-й, Аида Ким – 13-й.

Ранее сообщалось, что в Японии сборная Казахстана завершила чемпионат Азии по гребле на байдарках с четырьмя медалями.