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Спорт

Возлюбленный известной шахматистки высказался о выступлении сборной Узбекистана по футболу

Сборная Узбекистана по футболу, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 06:25 Фото: Instagram/javokhir_sindarov
28 июня узбекистанский шахматист Жавохир Синдаров прокомментировал выступление сборной Узбекистана по футболу на чемпионате мира-2026, сообщает Zakon.kz.

Со слов шахматиста на его странице в Instagram, результат оказался не тем, на который он надеялся. Однако шахматист уверен, что это не повод опускать голову.

"Мы гордимся каждым, кто прошел этот путь вместе с нами. Уже то, что нам удалось объединить узбекистанцев по всему миру вокруг одной цели и одной команды – огромное достижение и история, которая навсегда останется в памяти", – отметил Синдаров.
Сборная Узбекистана по футболу, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 06:25

Фото: Instagram/javokhir_sindarov

Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан убежден, что его земляки обязательно вернутся, но еще сильнее и опытнее.

"Это только начало. Вперед, Узбекистан!", – подытожил он свое обращение к футболистам.

Узбекистан завершил дебютный чемпионат мира на последнем месте в группе K, сыграв три матча, допустив три поражения с разница мячей 2:11.

27 июня футболистов сборной Турции не встретили в аэропорту Стамбула.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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