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Спорт

Футболистов сборной Турции не встретили в аэропорту Стамбула

Чемпионат мира по футболу 2026, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 05:00 Фото: Instagram/millitakimlar
27 июня футболисты сборной Турции остались без пышного приема в аэропорту Стамбула, сообщает Zakon.kz.

Национальная сборная Турции по футболу вернулась на родину после выступления на чемпионате мира FIFA 2026, который проходит в США, Мексике и Канаде. После победы над сборной США со счетом 3:2 в заключительном матче турнира команда вылетела из Лос-Анджелеса рейсом Turkish Airlines и поздно вечером 27 июня прибыла в аэропорт Стамбула.

Интернет-пользователи обратили внимание на отсутствие каких-либо почестей и элементов пышного приема от руководства страны и городских властей. Они сравнили их прибытие с фантастическими проводами футболистов.

Суровое наказание постигло и сборную Уругвая после вылета с ЧМ. Уругвайская футбольная ассоциация отменила чартерный рейс для национальной команды. Об этом рассказал журналист Мартин Чаркеро на своей странице в социальной сети Х. Теперь каждому игроку придется вернуться с чемпионата мира из США коммерческим рейсом.

Сборная Уругвая набрала два очка после трех матчей и заняла третье место в группе Н и не попала в плей-офф ЧМ-2026.

В ночь на 28 июня окончательно определились все участники 1/16 финала Чемпионата мира по футболу, которые продолжат борьбу за "золото" текущего турнира.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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