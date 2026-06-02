Узбекистан объявил свой состав для выступления на ЧМ-2026 по футболу

Фото: Instagram/UzbekistanFA

18 июня сборная Узбекистана по футболу начнет свое историческое выступление на мировом первенстве. Наши соседи дебютируют на мундиале матчем против Колумбии, сообщает Zakon.kz.

К этому поединку, а также к двум матчам группового этапа против команд Португалии и ДР Конго, главный тренер узбекской дружины Фабио Каннаваро выставит 26 футболистов. Вратари: Уткир Юсупов ("Навбахор"), Ботирали Эргашев ("Нефтчи") и Абдувохид Неъматов ("Насаф"). Защитники: Авазбек Улмасалиев (ОКМК), Жахонгир Урозов ("Динамо–Самарканд"), Рустам Ашурматов ("Эстегляль"), Умар Эшмуродов ("Насаф"), Абдукодир Хусанов ("Манчестер Сити"), Абдулла Абдуллаев ("Дибба"), Фаррух Сайфиев ("Нефтчи"), Хожиакбар Алижонов ("Пахтакор"), Шерзод Насруллаев ("Пахтакор") и Бехруз Каримов ("Сурхон"). Полузащитники: Шерзод Эсанов ("Бухара"), Одил Хамробеков ("Трактор"), Акмал Мозговой ("Пахтакор"), Отабек Шукуров ("Банияс"), Жамшид Искандеров ("Нефтчи"), Азиз Ганиев ("Ал Батаех"). Нападающие: Аббос Файзуллаев ("Истанбул Башакшехир"), Жалолиддин Машарипов ("Эстегляль"), Достон Хамдамов ("Пахтакор"), Остон Урунов ("Персеполис"), Азиз Амонов ("Динамо–Самарканд"), Игорь Сергеев ("Персеполис") и Элдор Шомуродов ("Истанбул Башакшехир"). А накануне сын знаменитого француза Зинедина Зидана попал в заявку сборной Алжира на ЧМ-2026 по футболу.



