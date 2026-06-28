"Астана" в меньшинстве ушла от поражения в матче с "Женисом"
По информации портала Sportarena, счет в игре открыл на 30-й минуте хорватский полузащитник Марин Томасов, выведя столичный клуб вперед. Однако уже на 38-й минуте "Астана" осталась вдесятером: защитник Абзал Бейсебеков получил прямую красную карточку.
Во втором тайме "Женис" сумел воспользоваться численным преимуществом. На 68-й минуте бразилец Сантуш Мартинш сравнял счет, а ближе к концовке встречи защитник Мади Хусейн вывел свою команду вперед.
Тем не менее "Астана" ушла от поражения в компенсированное время: полузащитник Ахметкали Калатанов забил ответный мяч и установил итоговый счет – 2:2.
Турнирное положение команд:
- "Женис" – 10-е место, 18 очков, разница мячей – 13:18;
- "Астана" – 5-е место, 23 очка, разница мячей – 21:17.
В 16-м туре КПЛ "Женис" и "Астана" вновь сыграют дерби, но хозяином противостояния будет "Астана".
Ранее сообщалось, что "Кайрат" победил "Окжетпес" и возглавил таблицу КПЛ.