"Астана" в меньшинстве ушла от поражения в матче с "Женисом"

В матче 15-го тура казахстанской Премьер-лиги "Астана" сыграла вничью с "Женисом" – 2:2, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Sportarena, счет в игре открыл на 30-й минуте хорватский полузащитник Марин Томасов, выведя столичный клуб вперед. Однако уже на 38-й минуте "Астана" осталась вдесятером: защитник Абзал Бейсебеков получил прямую красную карточку.

Во втором тайме "Женис" сумел воспользоваться численным преимуществом. На 68-й минуте бразилец Сантуш Мартинш сравнял счет, а ближе к концовке встречи защитник Мади Хусейн вывел свою команду вперед.

Тем не менее "Астана" ушла от поражения в компенсированное время: полузащитник Ахметкали Калатанов забил ответный мяч и установил итоговый счет – 2:2.

Турнирное положение команд:

"Женис" – 10-е место, 18 очков, разница мячей – 13:18;

"Астана" – 5-е место, 23 очка, разница мячей – 21:17.

В 16-м туре КПЛ "Женис" и "Астана" вновь сыграют дерби, но хозяином противостояния будет "Астана".

Ранее сообщалось, что "Кайрат" победил "Окжетпес" и возглавил таблицу КПЛ.