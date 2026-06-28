#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+27°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

"Астана" в меньшинстве ушла от поражения в матче с "Женисом"

футбол, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2026 21:12 Фото: Instagram/fca.astana
В матче 15-го тура казахстанской Премьер-лиги "Астана" сыграла вничью с "Женисом" – 2:2, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Sportarena, счет в игре открыл на 30-й минуте хорватский полузащитник Марин Томасов, выведя столичный клуб вперед. Однако уже на 38-й минуте "Астана" осталась вдесятером: защитник Абзал Бейсебеков получил прямую красную карточку.

Во втором тайме "Женис" сумел воспользоваться численным преимуществом. На 68-й минуте бразилец Сантуш Мартинш сравнял счет, а ближе к концовке встречи защитник Мади Хусейн вывел свою команду вперед.

Тем не менее "Астана" ушла от поражения в компенсированное время: полузащитник Ахметкали Калатанов забил ответный мяч и установил итоговый счет – 2:2.

Турнирное положение команд:

  • "Женис" – 10-е место, 18 очков, разница мячей – 13:18;
  • "Астана" – 5-е место, 23 очка, разница мячей – 21:17.

В 16-м туре КПЛ "Женис" и "Астана" вновь сыграют дерби, но хозяином противостояния будет "Астана".

Ранее сообщалось, что "Кайрат" победил "Окжетпес" и возглавил таблицу КПЛ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
спорт
01:02, 23 июня 2025
"Астана" переиграла "Актобе" в матче 13-го тура КПЛ
спорт
22:42, 13 июля 2025
Сенсационным оказался матч между "Ордабасы" и "Астаной"
Футбол Победа Женис
19:15, 17 мая 2026
"Кайрат" завершил выездную серию из четырех матчей победой над "Женисом"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Как выглядит турнирная таблица КПЛ после 15-го тура
21:44, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица КПЛ после 15-го тура
"Женис" и "Астану" в столичном дерби победителя не выявили
20:58, Сегодня
"Женис" и "Астана" в столичном дерби победителя не выявили
В &quot;Динамо&quot; высказались о сроках возвращения Бахтиёра Зайнутдинова на поле
20:27, Сегодня
В "Динамо" высказались о сроках возвращения Бахтиёра Зайнутдинова на поле
&quot;Тобыл&quot; добыл важную победу над &quot;Алтаем&quot; в КПЛ
20:05, Сегодня
"Тобыл" добыл важную победу над "Алтаем" в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: