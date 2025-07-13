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Спорт

Сенсационным оказался матч между "Ордабасы" и "Астаной"

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2025 22:42 Фото: Instagram/fc__ordabasy
Шымкентский "Ордабасы" и "Астана" сыграли в центральном матче 16-го тура Казахстанской Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

Поединок прошел на встречных курсах и малым количеством опасных моментов. На 67-й минуте был удален Зикрилло Султаниязов, однако это не помогло астанчанам вырвать победу, а в конце нападающий "Ордабасы" Эвертон Мораес забил единственный гол – 1:0.

Таким образом, у "Астаны" осталось 37 очков и она на первом месте турнирной таблицы, "Ордабасы" с 23 баллами идет седьмым.

"Ордабасы" – "Астана" – 1:0 (0:0):

  • Гол: Мораес 85 (1:0)

Удаление: Султаниязов 67.

Ранее сообщалось, что казахстанские футболисты получили новое место в рейтинге FIFA.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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