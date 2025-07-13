Сенсационным оказался матч между "Ордабасы" и "Астаной"

Шымкентский "Ордабасы" и "Астана" сыграли в центральном матче 16-го тура Казахстанской Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

Поединок прошел на встречных курсах и малым количеством опасных моментов. На 67-й минуте был удален Зикрилло Султаниязов, однако это не помогло астанчанам вырвать победу, а в конце нападающий "Ордабасы" Эвертон Мораес забил единственный гол – 1:0.

Таким образом, у "Астаны" осталось 37 очков и она на первом месте турнирной таблицы, "Ордабасы" с 23 баллами идет седьмым.

"Ордабасы" – "Астана" – 1:0 (0:0):

Гол: Мораес 85 (1:0)

Удаление: Султаниязов 67.

Ранее сообщалось, что казахстанские футболисты получили новое место в рейтинге FIFA.