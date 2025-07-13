Сенсационным оказался матч между "Ордабасы" и "Астаной"
Фото: Instagram/fc__ordabasy
Шымкентский "Ордабасы" и "Астана" сыграли в центральном матче 16-го тура Казахстанской Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.
Поединок прошел на встречных курсах и малым количеством опасных моментов. На 67-й минуте был удален Зикрилло Султаниязов, однако это не помогло астанчанам вырвать победу, а в конце нападающий "Ордабасы" Эвертон Мораес забил единственный гол – 1:0.
Таким образом, у "Астаны" осталось 37 очков и она на первом месте турнирной таблицы, "Ордабасы" с 23 баллами идет седьмым.
"Ордабасы" – "Астана" – 1:0 (0:0):
- Гол: Мораес 85 (1:0)
Удаление: Султаниязов 67.
Ранее сообщалось, что казахстанские футболисты получили новое место в рейтинге FIFA.
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