Первый вылет на "Уимблдоне": британская теннисистка не выступит перед родной публикой
Фото: Instagram/emmaraducanu
Чемпионка US Open-2021, 33-я ракетка мира Эмма Радукану пропустит "Уимблдон-2026", сообщает Zakon.kz.
23-летняя теннисистка должна была стартовать 29 июня. В первом круге "Уимблдона-2026" Эмму Радукану ожидала хорватская теннисистка Антония Ружич, но за день до встречи британка сделала заявление на своей странице в Instagram.
Со слов спортсменки, она сделала все возможное, чтобы сегодня выйти на старт, но после заключительного обследования 28 июня выяснилось, что небольшая боль, с которой она боролась, переросла в стрессовый перелом. В этой связи врачи посоветовали Радукану прекратить тренировки.
"Играть на "Уимблдоне" перед родной публикой значит для меня все, поэтому мне очень трудно это осознать. Хочу поблагодарить всех вас за поддержку и ободрение. Особенно в такое время это бесценно. С нетерпением жду встречи после своего возвращения".Эмма Радукану
Известны подробности старейшего и самого престижного в мире теннисного турнира "Уимблдон-2026".
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