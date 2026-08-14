Первая ракетка России начал работать под руководством казахстанского теннисиста

Чемпион US Open-2021 и шестая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев нашел нового тренера после прекращения работы со шведом Томасом Юханссоном, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал сам Даниил в беседе с корреспондентом программы "Больше", где он отметил, что начал сотрудничество с казахстанским специалистом, бывшим 33-м номером ATP Андреем Голубевым.

"Будем пробовать, можно сказать, да, он новый тренер, но у нас как бы сейчас по планам Цинциннати, US Open. Посмотрим, что из этого выйдет. Это, естественно, тоже новое приключение для меня. Пока очень нравится с ним работать. Он отличный человек, это тоже всегда немаловажно. Но, естественно, постепенно будем узнавать друг друга в работе на корте. Все будет зависеть от очень многих вещей". Даниил Медведев

Фото: Instagram/medwed33, andreygolubev87

39-летний Андрей Голубев – уроженец российского Волжска, там же начал заниматься теннисом. С 2008 года стал выступать за Казахстан, победитель турнира ATP в одиночном разряде и финалист "Ролан Гаррос-2021" в парной категории.

К этому часу Даниил Медведев уже провел первые тренировки под руководством казахстанца. Россиянин сейчас готовится выступить на "Мастерсе" в Цинциннати (США) и начнет свой поход там со второго круга. Первым его соперником будет победитель матча Хамад Меджедович (Сербия) – Марко Трунгеллити (Аргентина).

Между тем сегодня рано утром в канадском Торонто завершился турнир ATP-1000, где главный трофей достался американцу Бену Шелтону.