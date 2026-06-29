"Тобыл" обыграл "Алтай" после возвращения Ислама Чеснокова из Шотландии

В прошедшие выходные в казахстанской Премьер-лиге по футболу завершились матчи 15-го тура, где особый интерес привлек поединок в Костанае. Там местный "Тобыл" переиграл усть-каменогорский "Алтай" со счетом 3:1, сообщает Zakon.kz.

В этом мачте за хозяев поля после некоторого отсутствия выступил Ислам Чесноков, который снова надел майку родного клуба. Как известно, он полгода поиграл в чемпионате Шотландии за команду "Хартс".

Возвращение хавбека сборной Казахстана оказалась удачным, костанайцы обыграли соперника благодаря голам Асхата Тагыбергена (пенальти), Луиса Герры и Амина Талала – 3:1.

Сам же Ислам вышел на поле на 67-й минуте, заменив другого игрока нашей сборной Александра Зуева.

Благодаря этой победе бронзовый призер КПЛ-2025 постепенно покидает зону аутсайдеров, тем более перед стартом в еврокубках.

Остальные матчи 15-го тура и расстановка команд после первого круга чемпионата страны выглядят в следующем порядке.

Старт второго круга КПЛ-2026 назначен на эту неделю, семь матчей распределены на три дня: с 3 по 5 июля.

В эти дни внимание футбольных фанатов приковано к ЧМ-2026, где накануне объявился самый последний участник 1/16 финала, которым стал Египет.