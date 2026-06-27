Египет впервые в истории вышел в плей-офф мундиаля и сыграет там с Австралией
Для "фараонов" выход в плей-офф ЧМ-2026 стал историческим. Они добились данного результата после ничьей с Ираном (1:1) в рамках третьего тура.
На гол египтянина Махмуда Сабера иранцы ответили своим мячом в исполнении Рамина Резаяна.
В другом матче этой подгруппы Бельгия разгромила Новую Зеландию со счетом 5:1. Победу "красным дьяволам" принесли Леандро Троссард (дубль), Кевин де Брюйне, Ромелу Лукаку и Алексис Салемаркес.
У Новой Зеландии гол престижа забил Элайджа Джаст.
В итоге Бельгия стала первой в группе G, а Египет вышел в плей-офф со второго места и теперь 3 июля сыграет с Австралией в 1/16 финала (начало – в 21:00 по казахстанскому времени).
Тем временем на днях в Мексике произошел инцидент, в ходе которого автомобиль врезался в толпу болельщиков.