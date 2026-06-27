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Спорт

Египет впервые в истории вышел в плей-офф мундиаля и сыграет там с Австралией

Футбол Путевка Плей-офф, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 11:12 Фото: Instagram/fifaworldcup
27 июня на Чемпионате мира по футболу завершились все матчи предварительного этапа в группе G, по исходу которых Бельгия и Египет завоевали прямые путевки в плей-офф турнира, сообщает Zakon.kz.

Для "фараонов" выход в плей-офф ЧМ-2026 стал историческим. Они добились данного результата после ничьей с Ираном (1:1) в рамках третьего тура.

На гол египтянина Махмуда Сабера иранцы ответили своим мячом в исполнении Рамина Резаяна.

В другом матче этой подгруппы Бельгия разгромила Новую Зеландию со счетом 5:1. Победу "красным дьяволам" принесли Леандро Троссард (дубль), Кевин де Брюйне, Ромелу Лукаку и Алексис Салемаркес.

У Новой Зеландии гол престижа забил Элайджа Джаст.

В итоге Бельгия стала первой в группе G, а Египет вышел в плей-офф со второго места и теперь 3 июля сыграет с Австралией в 1/16 финала (начало – в 21:00 по казахстанскому времени).

Тем временем на днях в Мексике произошел инцидент, в ходе которого автомобиль врезался в толпу болельщиков.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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