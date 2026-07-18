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Спорт

Дубль Эдмилсона принес "Кайрату" гостевую победу над "Атырау" в КПЛ-2026

Футбол Победа Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 22:13 Фото: Instagram/f.c.kairat
18 июля стартовал первый игровой день 18-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, где чемпион страны "Кайрат" на выезде уверенно переиграл "Атырау" со счетом 3:1, сообщает Zakon.kz.

Судьба поединка была почти предрешена уже в первом тайме, когда у алматинского коллектива дублем отметился бразилец Эдмилсон.

Еще один гол "Атырау" забил в собственные ворота, когда мяч срикошетил от Франьо Прце.

У хозяев поля единственный гол в свой актив записал Энрики Сарманге Девенс.

В итоге "Кайрат" одержал выездную победу (3:1) и в очередной раз вернул себе первое место в таблице КПЛ-2026, набрав 42 очка.

Но не стоит забывать, что прежний лидер "Ордабасы" свой домашний матч 18-го тура против "Елимая" проведет только завтра.

В остальных встречах первого игрового дня зафиксированы следующие результаты: "Окжетпес" – "Жетысу" 2:0, "Женис" – "Улытау" 1:1, "Кызылжар" – "Тобыл" 1:1, "Кайсар" – "Каспий" 1:1.

Тем временем во время проведения ЧМ-2026 по футболу в Бангладеш погибли 12 фанатов.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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