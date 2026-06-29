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Спорт

Япония готова дать бой и пройти Бразилию в 1/16 финала ЧМ-2026 по футболу

Футбол Матч Бразилия, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 12:16 Фото: Instagram/japanfootballassociation
Предстоящей ночью на чемпионате мира по футболу пройдет один из интересных поединков первого раунда плей-офф, где сборная Бразилии сразится с Японией, сообщает Zakon.kz.

Это будет сражение самой титулованной сборной мира с самой авторитетной командой Азии – пятикратные чемпионы мира против четырехкратных обладателей Кубка Азии.

Обе команды уверенно прошли групповой этап без поражения. Наставник "синих самураев" Хадзиме Мориясу перед рандеву с "пентакампионами" не скрывает своих амбиций и открыто заявил, что его подопечные могут переиграть соперника.

"ЧМ начинается именно сейчас, нас ждет еще один сильный соперник, и, чтобы победить, нам нужно показать свой лучший футбол. Хотим продемонстрировать, насколько выросла наша команда, и бросаем вызов Бразилии. Ранее играли с ними в товарищеском матче и смогли победить. Они сейчас отличаются от той команды, с которой мы встречались, но мы мотивированы так же, как и они. Нас ждет очень напряженный матч, верим, что способны выиграть. Чтобы добиться победы, нам понадобится максимальная отдача". Главный тренер сборной Японии Хадзиме Мориясу

Японская дружина на старте нынешнего турнира сыграла вничью с одним из фаворитов – сборной Нидерландов (2:2).

"Не собираемся менять свои игровые принципы, потому что именно они дают нам уверенность и являются предметом нашей гордости. Продолжим двигаться вперед, чтобы передать эту философию будущим поколениям. Если нам чего-то пока не хватает, это не повод считать наши усилия напрасными, продолжаем развиваться. Многие считают, что мы просто неплохо выступаем, но мы убеждены, что способны выиграть этот мундиаль". Главный тренер сборной Японии Хадзиме Мориясу

Подопечные Мориясу пробились в плей-офф ЧМ-2026 из группы F, заняв там второе место. В заключительном туре предварительного этапа японцы сыграли вничью со шведами (2:2).

Матч Бразилия – Япония пройдет сегодня вечером, начало в 22:00, прямую трансляцию можно будет увидеть на телеканале Qazsport.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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