Названа сумма, которую выплатили Ерболу Хамитову, призерам зимних Паралимпийских игр и их тренерам
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Более 388 млн тенге выплачено призерам зимних Паралимпийских игр и их тренерам. Об этом сегодня, 29 июня 2026 года, проинформировали в Министерстве туризма и спорта (МТС) Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Постановление о выплате денежных вознаграждений победителю и призерам XIV зимних Паралимпийских игр 2026 года, прошедших в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо, приняло правительство РК.
"Выплату получили спортсмены – Ербол Хамитов (пара биатлон, пара лыжные гонки и пара лыжная эстафета), Александр Герлиц (пара лыжные гонки и пара лыжная эстафета) и Владислав Кобаль (пара лыжная эстафета). Денежные премии также выплачены первым, личным и главным тренерам спортсменов".Пресс-служба МТС РК
Кроме того, чемпиону Паралимпийских игр положена дополнительная поддержка со стороны местного исполнительного органа. В частности, акимат предоставит спортсмену бесплатную квартиру из местного коммунального жилищного фонда.
18 июня 2026 года стало известно, что Михаилу Шайдорову выплатили 250 000 долларов. Подробнее об этом – здесь.
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