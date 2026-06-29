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Спорт

Названа сумма, которую выплатили Ерболу Хамитову, призерам зимних Паралимпийских игр и их тренерам

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 19:19 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Более 388 млн тенге выплачено призерам зимних Паралимпийских игр и их тренерам. Об этом сегодня, 29 июня 2026 года, проинформировали в Министерстве туризма и спорта (МТС) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Постановление о выплате денежных вознаграждений победителю и призерам XIV зимних Паралимпийских игр 2026 года, прошедших в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо, приняло правительство РК.

"Выплату получили спортсмены – Ербол Хамитов (пара биатлон, пара лыжные гонки и пара лыжная эстафета), Александр Герлиц (пара лыжные гонки и пара лыжная эстафета) и Владислав Кобаль (пара лыжная эстафета). Денежные премии также выплачены первым, личным и главным тренерам спортсменов".Пресс-служба МТС РК

Кроме того, чемпиону Паралимпийских игр положена дополнительная поддержка со стороны местного исполнительного органа. В частности, акимат предоставит спортсмену бесплатную квартиру из местного коммунального жилищного фонда.

18 июня 2026 года стало известно, что Михаилу Шайдорову выплатили 250 000 долларов. Подробнее об этом – здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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