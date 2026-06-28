Казахстанец Шерзод Давлатов триумфально выиграл Кубок Европы в Чехии

Казахстанские дзюдоисты вошли в число призеров Кубка Европы, который проходит в Праге (Чехия). В финале весовой категории до 60 кг Шерзод Давлатов встретился с представителем Франции Яном Мотоли Бонгамбе, сообщает Zakon.kz.

Поединок завершился досрочной победой казахстанского спортсмена.

Кроме того, в этой же весовой категории Нурадил Альжан в схватке за бронзовую медаль одержал победу над своим соотечественником Сунгатом Нурлатулы.

Среди женщин в весовой категории свыше 78 кг Карина Такиева получила возможность побороться за бронзовую награду. Однако в решающем поединке она уступила представительнице Португалии Рошели Нунес.

Как отметили в пресс-службе НОК РК, Кубок Европы завершится 28 июня.

Ранее сообщалось, что казахстанец уступил в финале легенде дзюдо и завоевал "серебро" Гран-при в Китае.