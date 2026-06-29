Канада победила ЮАР и стала первым участником 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу

На мировом первенстве по футболу стартовала стадия плей-офф, в первом матче которой сборная Канады обыграла с минимальным счетом команду ЮАР (1:0), сообщает Zakon.kz.

В поединке, который прошел на "Соу-Фай Стэдиум" в Лос-Анджелесе (США), победный и исторический гол за "кленовых листьев" забил Стивен Эуштакиу. Хавбек португальского "Порту" отметился удачным выстрелом на 92-й минуте встречи.

"Проделали огромную работу, чтобы добиться этой победы и подарить ее всем канадцам. Продолжали верить в себя и не переставали бороться до самого конца. Это был потрясающий гол, когда наносил удар, у меня было ощущение, что вместе со мной бьет вся команда. Каждый словно вложил в этот удар частичку своей силы, и мяч оказался в сетке. Очень счастлив, постараемся сделать так, чтобы Марокко и Нидерланды посмотрели на нашу игру и поняли, если они выйдут дальше, их будет ждать самый тяжелый матч на турнире. Нас ждет великолепная игра". Стивен Эуштакиу

Таким образом, Канада впервые в истории пробилась в 1/8 финала мундиаля. Команда Джесси Марша теперь ждет победителя матча Нидерланды – Марокко.

Стоит еще подчеркнуть, что ранее канадцы также впервые вышли в плей-офф чемпионата мира.

Уже предстоящей ночью на ЧМ-2026 запланированы три матча 1/16 финала, где Бразилия сыграет с Японией, Германия встретится с Парагваем, а Нидерланды померятся силами с Марокко.

"Оранжевые" выйдут на битву с африканцами как победители группы F.