Парагвай и Германия разошлись с сенсацией
Фото: Instagram/albirroja
30 июня на "Джиллетт Стэдиум" в Фоксборо команда Парагвая обошла Германию и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, сообщает Zakon.kz.
При этом Парагвай забил Германии в концовке тайма. Отличился Хулио Энсисо из "Страсбура", когда внезапно для Нойера он ворвался в штрафную.
Команда Нагельсмана возвращается домой.
Сразу после серии пенальти самый молодой тренер плей-офф ЧМ с 1986 года Юлиан Нагельсман просто смотрел в пол от бессилия.
В 1/8 финала сборная Парагвая встретится с победителем матча между Францией и Швецией.
Ранее Канада победила ЮАР и стала первым участником 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу.
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