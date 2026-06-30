Путинцева заработала на Уимблдоне свыше 50 миллионов тенге

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева получила 80 тыс. фунтов стерлингов гарантированных призовых за участие в основной сетке турнира 29 июня, сообщает Zakon.kz.

Путинцева завершила выступление на Уимблдоне-2026 уже после первого матча. Согласно официальному распределению призового фонда, игроки, выбывшие в первом круге одиночного разряда, получают 80 тыс. фунтов стерлингов. Это около 51 млн тенге.

Данная сумма на 21% больше, чем годом ранее. Общий призовой фонд Уимблдона-2026 составляет рекордные 64,2 млн фунтов стерлингов.

До начала турнира организаторы опубликовали полную таблицу выплат, где в разделе Gentlemen’s and Ladies’ Singles напротив строки First Round указана сумма 80 тыс. фунтов стерлингов.

Уимблдон-2026 проходит в Лондоне с 29 июня по 12 июля. Победители мужского и женского одиночных разрядов получат по 3,6 млн фунтов.