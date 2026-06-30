Выбор певицы на матч "Кайрат" – "Окжетпес" разочаровал футбольных фанатов

Футбольные фанаты выражают недовольство в соцсетях по поводу артистки, которая выступит в перерыве матча между алматинским "Кайратом" и кокшетауским "Окжетпесом", сообщает Zakon.kz.

Своими разочарованиями они поделились под совместным анонсом футбольного клуба "Кайрат" и приглашенной гостьей. Ею стала певица Динара Алжан.

Одни признались, что совершенно незнакомы с творчеством данной певицы. По мнению других футбольных фанатов, она не сможет ни создать, ни тем более не удержать соответствующую атмосферу на стадионе.

Сам матч между командами пройдет 2 июля. Начало игры в 19:00, а место проведения – Центральный стадион города Алматы.

28 июня алматинский "Кайрат" одержал гостевую победу над кокшетауским "Окжетпесом" в матче 15-го тура казахстанской Премьер-лиги.