#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Выбор певицы на матч "Кайрат" – "Окжетпес" разочаровал футбольных фанатов

Кайрат - Окжетпес 2 июля, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 08:50 Фото: Zakon.kz
Футбольные фанаты выражают недовольство в соцсетях по поводу артистки, которая выступит в перерыве матча между алматинским "Кайратом" и кокшетауским "Окжетпесом", сообщает Zakon.kz.

Своими разочарованиями они поделились под совместным анонсом футбольного клуба "Кайрат" и приглашенной гостьей. Ею стала певица Динара Алжан.

Кайрат – Окжетпес, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 08:50

Фото: Instagram/f.c.kairat

Одни признались, что совершенно незнакомы с творчеством данной певицы. По мнению других футбольных фанатов, она не сможет ни создать, ни тем более не удержать соответствующую атмосферу на стадионе.

Сам матч между командами пройдет 2 июля. Начало игры в 19:00, а место проведения – Центральный стадион города Алматы.

28 июня алматинский "Кайрат" одержал гостевую победу над кокшетауским "Окжетпесом" в матче 15-го тура казахстанской Премьер-лиги.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
ФК &quot;Кайрат&quot;, спортсмены
05:16, 28 июня 2026
"Кайрат" победил "Окжетпес" и возглавил таблицу КПЛ
лига чемпионов
01:58, 19 сентября 2025
"Кайрат" разочаровал фанатов в стартовом матче общего этапа Лиги чемпионов
&quot;Кайрат&quot; - &quot;Спортинг&quot;
06:26, 16 сентября 2025
"Кайрат" – "Спортинг": футболисты Алматы приглашают фанатов на свой матч в Португалию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Нападающий Томас Джонс ушёл из &quot;Кайсара&quot; в чемпионат Чили
09:55, Сегодня
Нападающий Томас Джонс ушёл из "Кайсара" в чемпионат Чили
Подача и сила удара против обороны и вращения: превью матча Рыбакина – Буассон на &quot;Уимблдоне&quot;
09:44, Сегодня
Подача, атака и сила удара против обороны: превью матча Рыбакина – Буассон на "Уимблдоне"
Диас Калыбаев покидает &quot;Тараз&quot;
09:23, Сегодня
Казахстанский форвард Диас Калыбаев покидает "Тараз"
Прогноз матча Рыбакина - Буассон
08:39, Сегодня
Что пишут аналитики о шансах Елены Рыбакиной в матче с француженкой на старте "Уимблдона"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: