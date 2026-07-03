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Спорт

"Кайрат" снова разгромил "Окжетпес" и вернулся на вершину таблицы КПЛ-2026

Футбол Разгром Кайрата, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 07:29 Фото: Пресс-служба ФК "Кайрат"
Вечером 2 июля на Центральном стадионе Алматы состоялся перенесенный матч 15-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, где "Кайрат" оформил форменный разгром над "Окжетпесом" из Кокшетау со счетом 5:0, сообщает Zakon.kz.

Это был прекрасный вечер для недавнего испанского новичка хозяев поля Марка Гуаля, который сумел сделать дубль и заявить о себе в полный рост.

Плюс в составе чемпиона страны голами отметились Жоржиньо, Эдмилсон и Азамат Туякбаев.

Тем самым подопечные Рафаэля Уразбахтина накопили 39 очков и вернули себе первое место в турнирной таблице КПЛ-2026. Прежний лидер "Ордабасы" спустился на вторую строчку, но они свою игру еще не сыграли.

Южане выйдут на поле 5 июля, когда примут в Шымкенте футболистов "Улытау" (Жезказган).

Между тем португальская звезда ФК "Актобе" Луиш Нани предупредил некоторых вратарей, что его друг Криштиану Роналду все еще опасен, несмотря на возраст.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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