Легендарный футболист подверг жесткой критике Германию из-за вылета с ЧМ-2026

Как уже известно, минувшей ночью один из фаворитов текущего чемпионата мира по футболу – сборная Германии осталась за бортом этих соревнований, сенсационно проиграв в первом раунде плей-офф команде Парагвая, сообщает Zakon.kz.

С момента этой неудачи "Бундестим" и его наставник Юлиан Нагельсман получили массу негативных отзывов в свой адрес.

"This takes Germany into a huge hole. Everything from the top to the bottom needs to be questioned...there will be consequences"



German legend Jürgen Klinsmann SOUNDS OFF after Germany's shocking World Cup exit.@ESPNFC pic.twitter.com/iUINe09NCH — ESPN Podcasts (@espnpodcasts) June 30, 2026

Не остался в стороне и высказал свою точку зрения один из легендарных игроков в истории немецкого футбола, чемпион мира 1990 года – Юрген Клинсманн.

"Вылет Германии – это позор, сборная в глубокой яме. Команда не была готова контролировать игру 120 минут, она была недостаточно энергичной и агрессивной. Знали, что это будет сложная игра, и кажется, мы не были готовы к серии пенальти, что для нас просто безумие, потому что обычно мы любим серии пенальти. Повторяется история с ЧМ-2022 и ЧМ-2018". Юрген Клинсманн

В ночь на 30 июня четырехкратные чемпионы мира проиграли 41-й сборной мира по рейтингу FIFA – Парагваю в рамках 1/16 финала ЧМ-2026 (1:1, пен. 3:4).

А Парагвай идет дальше и во втором раунде плей-офф сразится с победителем поединка Франция – Швеция.