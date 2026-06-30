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Спорт

Легендарный футболист подверг жесткой критике Германию из-за вылета с ЧМ-2026

Футбол Критика Германии, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 17:53 Фото: Instagram/j_klinsmann
Как уже известно, минувшей ночью один из фаворитов текущего чемпионата мира по футболу – сборная Германии осталась за бортом этих соревнований, сенсационно проиграв в первом раунде плей-офф команде Парагвая, сообщает Zakon.kz.

С момента этой неудачи "Бундестим" и его наставник Юлиан Нагельсман получили массу негативных отзывов в свой адрес.

Не остался в стороне и высказал свою точку зрения один из легендарных игроков в истории немецкого футбола, чемпион мира 1990 года – Юрген Клинсманн.

"Вылет Германии – это позор, сборная в глубокой яме. Команда не была готова контролировать игру 120 минут, она была недостаточно энергичной и агрессивной. Знали, что это будет сложная игра, и кажется, мы не были готовы к серии пенальти, что для нас просто безумие, потому что обычно мы любим серии пенальти. Повторяется история с ЧМ-2022 и ЧМ-2018".Юрген Клинсманн

В ночь на 30 июня четырехкратные чемпионы мира проиграли 41-й сборной мира по рейтингу FIFA – Парагваю в рамках 1/16 финала ЧМ-2026 (1:1, пен. 3:4).

А Парагвай идет дальше и во втором раунде плей-офф сразится с победителем поединка Франция – Швеция.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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