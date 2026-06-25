Мексиканские болельщики попали в беду после матча ЧМ-2026

Минувшей ночь в мексиканском Лос-Кабосе произошел серьезный инцидент, где автомобиль въехал в толпу с болельщиками и сбил их. Местные фанаты отмечали третью победу своей сборной на ЧМ-2026, сообщает Zakon.kz.

ЧП случилось на туристическом бульваре Кабо-Сан-Лукас в муниципалитете Лос-Кабос (штат Нижняя Калифорния Южная).

Согласно первоначальным сведениям, группа людей попыталась раскачать автомобиль, однако водитель решил ускориться и в итоге сбил нескольких человек.

По предварительным данным, пострадали 17 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

Водитель машины задержан, но находится в больнице, так как после случившегося болельщики устроили над ним самосуд.

Прошедшей ночью сборная Мексики разгромила Чехию в рамках игр третьего группового раунда (3:0). Хозяева ЧМ-2026 еще 19 июня досрочно пробились в плей-офф данного турнира.