Мексиканские болельщики попали в беду после матча ЧМ-2026
Фото: pixabay
Минувшей ночь в мексиканском Лос-Кабосе произошел серьезный инцидент, где автомобиль въехал в толпу с болельщиками и сбил их. Местные фанаты отмечали третью победу своей сборной на ЧМ-2026, сообщает Zakon.kz.
ЧП случилось на туристическом бульваре Кабо-Сан-Лукас в муниципалитете Лос-Кабос (штат Нижняя Калифорния Южная).
Согласно первоначальным сведениям, группа людей попыталась раскачать автомобиль, однако водитель решил ускориться и в итоге сбил нескольких человек.
Los cabos @BCSnoticias pic.twitter.com/nVW8JZZ4AW— The Rasta🇯🇲 (@rasta_alcor) June 25, 2026
По предварительным данным, пострадали 17 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.
Водитель машины задержан, но находится в больнице, так как после случившегося болельщики устроили над ним самосуд.
Прошедшей ночью сборная Мексики разгромила Чехию в рамках игр третьего группового раунда (3:0). Хозяева ЧМ-2026 еще 19 июня досрочно пробились в плей-офф данного турнира.
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