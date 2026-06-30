Бублик совершил камбэк в пяти партиях на старте "Уимблдона-2026"

Несколько минут назад на 12-м корте Лондона завершился матч первого круга Открытого чемпионата Великобритании по теннису, где 11-я ракетка мира Александр Бублик с превеликим трудом в пяти сетах обыграл австралийца Танаси Коккинакиса, сообщает Zakon.kz.

Матч казахстанца против 491-й ракетки ATP продлился 3 часа и 41 минуту, что по меркам данного турнира считается очень продолжительным.

Бублик, который в последнее время не особо радует своих поклонников хорошими результатами, мог и здесь проиграть. Однако в этот день ему улыбнулась удача, и он сотворил небольшое чудо, перевернув ход поединка в свою пользу.

Первая ракетка Казахстана прошел во второй круг "Уимблдона", одолев опытного соперника со счетом 4:6, 6:3, 6:7 (10:12), 6:3, 6:4.

Следующим соперником Александра будет 25-летний французский "квалифайер" – Кириан Жаке (№139 ATP).

А накануне велоклуб "Астана" объявил свой состав на "Тур де Франс-2026".

