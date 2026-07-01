Жибек Куламбаева триумфально ворвалась в четвертьфинал турнира в Нидерландах
Фото: Instagram/kulambayevaa
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева ярко победила в парном разряде турнира серии ITF W35, который проходит в нидерландском Амстелвене, сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, Куламбаева, занимающая 457-е место в рейтинге WTA, выступает в дуэте с представительницей Бельгии Полиной Бахмуткиной (977-я ракетка мира).
В матче первого круга казахстанско-бельгийская пара одолела американку Габриэлу Вилар и польку Веронику Фалковскую со счетом 6:3, 6:0.
Встреча шла 58 минут. Это был первый очный матч между этими дуэтами на профессиональном уровне.
Благодаря этой победе Куламбаева и Бахмуткина прошли в четвертьфинал турнира, где теперь сразятся с нидерландским тандемом Джой де Зееув и Антонией Стоянов.
Ранее мы писали о том, что Жибек Куламбаева драматично остановилась в шаге от финала ITF в Польше.
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