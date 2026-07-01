#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Жибек Куламбаева триумфально ворвалась в четвертьфинал турнира в Нидерландах

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева , фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 07:19 Фото: Instagram/kulambayevaa
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева ярко победила в парном разряде турнира серии ITF W35, который проходит в нидерландском Амстелвене, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, Куламбаева, занимающая 457-е место в рейтинге WTA, выступает в дуэте с представительницей Бельгии Полиной Бахмуткиной (977-я ракетка мира).

В матче первого круга казахстанско-бельгийская пара одолела американку Габриэлу Вилар и польку Веронику Фалковскую со счетом 6:3, 6:0.

Встреча шла 58 минут. Это был первый очный матч между этими дуэтами на профессиональном уровне.

Благодаря этой победе Куламбаева и Бахмуткина прошли в четвертьфинал турнира, где теперь сразятся с нидерландским тандемом Джой де Зееув и Антонией Стоянов.

Ранее мы писали о том, что Жибек Куламбаева драматично остановилась в шаге от финала ITF в Польше.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева
18:12, 26 июня 2026
Жибек Куламбаева дерзко ворвалась в финал турнира в Польше
Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира в Таиланде
16:56, 15 февраля 2024
Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира в Таиланде
Жибек Куламбаева не смогла выйти в финал турнира в Таиланде
16:51, 16 февраля 2024
Жибек Куламбаева не смогла выйти в финал турнира в Таиланде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бибисара Асаубаева впервые в карьере вошла в топ-5 мирового рейтинга ФИДЕ
07:17, Сегодня
Бибисара Асаубаева впервые в карьере вошла в топ-5 мирового рейтинга ФИДЕ
&quot;Было очень сложно&quot;: Зверев оценил победу над Блоксом на старте &quot;Уимблдона&quot;
06:46, Сегодня
"Было очень сложно": Зверев оценил победу над Блоксом на старте "Уимблдона"
&quot;Люблю вызовы&quot;: Алекс Перейра готов подраться с Хамзатом Чимаевым
06:21, Сегодня
"Люблю вызовы": Алекс Перейра готов подраться с Хамзатом Чимаевым
Филип Хргович пообещал нокаутировать Мозеса Итауму в седьмом раунде
05:50, Сегодня
Филип Хргович пообещал нокаутировать Мозеса Итауму в седьмом раунде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: