Жибек Куламбаева триумфально ворвалась в четвертьфинал турнира в Нидерландах

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева ярко победила в парном разряде турнира серии ITF W35, который проходит в нидерландском Амстелвене, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, Куламбаева, занимающая 457-е место в рейтинге WTA, выступает в дуэте с представительницей Бельгии Полиной Бахмуткиной (977-я ракетка мира).

В матче первого круга казахстанско-бельгийская пара одолела американку Габриэлу Вилар и польку Веронику Фалковскую со счетом 6:3, 6:0.

Встреча шла 58 минут. Это был первый очный матч между этими дуэтами на профессиональном уровне.

Благодаря этой победе Куламбаева и Бахмуткина прошли в четвертьфинал турнира, где теперь сразятся с нидерландским тандемом Джой де Зееув и Антонией Стоянов.

Ранее мы писали о том, что Жибек Куламбаева драматично остановилась в шаге от финала ITF в Польше.