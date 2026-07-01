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Спорт

Бибисара Асаубаева вошла в топ-5 мирового рейтинга ФИДЕ

Спортсменка, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 08:03 Фото: norwaychess.no
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева добилась исторического достижения, заняв пятую строчку в обновленном мировом рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в обновленном списке 22-летняя Бибисара набрала 2538 очков и поднялась сразу на две позиции вверх. Это позволило ей впервые в карьере войти в пятерку сильнейших шахматисток планеты.

Лидерство в женских шахматах удерживают представительницы Китая, которые заняли первые четыре строчки.

Возглавляет список Хоу Ифань (2596), следом идут Лэй Тинцзе (2566) и Цзюй Вэньцзюнь (2560), а на четвертой позиции расположилась Чжу Цзиньэр (2550). Сразу за ними идет Асаубаева.

Топ-10 женского рейтинга ФИДЕ на июль 2026 года:

  1. Хоу Ифань (Китай) – 2596
  2. Лэй Тинцзе (Китай) – 2566
  3. Цзюй Вэньцзюнь (Китай) – 2560
  4. Чжу Цзиньэр (Китай) – 2550
  5. Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 2538
  6. Александра Горячкина (Россия) – 2536
  7. Анна Музычук (Украина) – 2529
  8. Хампи Конеру (Индия) – 2524
  9. Тань Чжунъи (Китай) – 2517
  10. Александра Костенюк (Швейцария) – 2508

Ранее сообщалось, что Бибисаре Асаубаевой от имени президента вручена государственная награда.

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Аксинья Титова
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