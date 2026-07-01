Бибисара Асаубаева вошла в топ-5 мирового рейтинга ФИДЕ
Фото: norwaychess.no
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева добилась исторического достижения, заняв пятую строчку в обновленном мировом рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, в обновленном списке 22-летняя Бибисара набрала 2538 очков и поднялась сразу на две позиции вверх. Это позволило ей впервые в карьере войти в пятерку сильнейших шахматисток планеты.
Лидерство в женских шахматах удерживают представительницы Китая, которые заняли первые четыре строчки.
Возглавляет список Хоу Ифань (2596), следом идут Лэй Тинцзе (2566) и Цзюй Вэньцзюнь (2560), а на четвертой позиции расположилась Чжу Цзиньэр (2550). Сразу за ними идет Асаубаева.
Топ-10 женского рейтинга ФИДЕ на июль 2026 года:
- Хоу Ифань (Китай) – 2596
- Лэй Тинцзе (Китай) – 2566
- Цзюй Вэньцзюнь (Китай) – 2560
- Чжу Цзиньэр (Китай) – 2550
- Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 2538
- Александра Горячкина (Россия) – 2536
- Анна Музычук (Украина) – 2529
- Хампи Конеру (Индия) – 2524
- Тань Чжунъи (Китай) – 2517
- Александра Костенюк (Швейцария) – 2508
Ранее сообщалось, что Бибисаре Асаубаевой от имени президента вручена государственная награда.
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