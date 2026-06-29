Бибисаре Асаубаевой от имени президента вручена государственная награда

Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева от имени главы государства вручила шахматистке Бибисаре Асаубаевой государственную награду. Гроссмейстер была награждена орденом "Барыс" II степени, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 29 июня 2026 года, рассказали в пресс-службе правительства РК:

"Аида Балаева отметила значимую роль Бибисары Асаубаевой в развитии отечественного шахматного спорта, популяризации интеллектуальных игр среди молодежи, а также укреплении авторитета Казахстана на международной арене".

Бибисара Асаубаева является одной из самых титулованных шахматисток. Среди ее достижений – звание трехкратной чемпионки мира по блицу, включение в Книгу рекордов Гиннесса как самой юной чемпионки мира по блицу в истории, а также недавний триумф на престижном супертурнире Norway Chess в Норвегии.

Отмечается, что орден "Барыс" вручается за особые заслуги в укреплении государственности, общественной и социально-культурной деятельности, а также за вклад в развитие сотрудничества между народами и укрепление дружественных отношений между государствами.

31 декабря 2025 года Касым-Жомарт Токаев поздравил Бибисару Асаубаеву с победой на чемпионате мира по блицу и подписал указ о награждении ее орденом "Барыс" II степени.