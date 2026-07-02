Трагедией закончилось празднование победы сборной Мексики на ЧМ-2026

Минувшей ночью более одного миллиона болельщиков вышли на улицы Мехико, чтобы отпраздновать победу сборной Мексики над командой Эквадора в рамках первого раунда плей-офф чемпионата мира. Во время этого мероприятия двое из фанатов простились с жизнью, сообщает Zakon.kz.

Как передает La Jornado, эти два фаната скончались во время массовых гуляний, которые прошли в мексиканской столице после победы сборной страны над Эквадором в 1/16 финала мундиаля.

Данную информацию уже подтвердили в Департаменте здравоохранения Мехико.

📣 Puesto de Mando del Sector Salud informa



En alcance a la información reportada:



Tras recibir maniobras avanzadas de reanimación, se confirma la muerte por asfixia de un hombre de 44 años de edad y una mujer de 19 años de edad, ya identificados por sus familiares.



Desde el… — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) July 1, 2026

Фанатам была оказана медицинская помощь на пересечении улиц Ланкастер и Реформа, однако уже было поздно. Причиной смерти двух человек стало удушение.

"В числе жертв оказались 44-летний мужчина и 19-летняя девушка, которым были проведены сложные реанимационные процедуры, но, к сожалению, все закончилось летальным исходом". Заявление Департамента здравоохранения Мехико

Погибших людей опознали их родственники на месте происшествия.

Стоит отметить, что это уже не первое ЧП в Мексике за время проведения ЧМ-2026. Неделю назад там автомобиль въехал в толпу болельщиков, где пострадали 17 человек.