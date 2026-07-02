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Спорт

Трагедией закончилось празднование победы сборной Мексики на ЧМ-2026

Футбол Смерь двух болельщиков, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 07:00 Фото: Instagram/miseleccionmx
Минувшей ночью более одного миллиона болельщиков вышли на улицы Мехико, чтобы отпраздновать победу сборной Мексики над командой Эквадора в рамках первого раунда плей-офф чемпионата мира. Во время этого мероприятия двое из фанатов простились с жизнью, сообщает Zakon.kz.

Как передает La Jornado, эти два фаната скончались во время массовых гуляний, которые прошли в мексиканской столице после победы сборной страны над Эквадором в 1/16 финала мундиаля.

Данную информацию уже подтвердили в Департаменте здравоохранения Мехико.

Фанатам была оказана медицинская помощь на пересечении улиц Ланкастер и Реформа, однако уже было поздно. Причиной смерти двух человек стало удушение.

"В числе жертв оказались 44-летний мужчина и 19-летняя девушка, которым были проведены сложные реанимационные процедуры, но, к сожалению, все закончилось летальным исходом".Заявление Департамента здравоохранения Мехико

Погибших людей опознали их родственники на месте происшествия.

Стоит отметить, что это уже не первое ЧП в Мексике за время проведения ЧМ-2026. Неделю назад там автомобиль въехал в толпу болельщиков, где пострадали 17 человек.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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