Трагедией закончилось празднование победы сборной Мексики на ЧМ-2026
Как передает La Jornado, эти два фаната скончались во время массовых гуляний, которые прошли в мексиканской столице после победы сборной страны над Эквадором в 1/16 финала мундиаля.
Данную информацию уже подтвердили в Департаменте здравоохранения Мехико.
📣 Puesto de Mando del Sector Salud informa— Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) July 1, 2026
En alcance a la información reportada:
Tras recibir maniobras avanzadas de reanimación, se confirma la muerte por asfixia de un hombre de 44 años de edad y una mujer de 19 años de edad, ya identificados por sus familiares.
Desde el…
Фанатам была оказана медицинская помощь на пересечении улиц Ланкастер и Реформа, однако уже было поздно. Причиной смерти двух человек стало удушение.
"В числе жертв оказались 44-летний мужчина и 19-летняя девушка, которым были проведены сложные реанимационные процедуры, но, к сожалению, все закончилось летальным исходом".Заявление Департамента здравоохранения Мехико
Погибших людей опознали их родственники на месте происшествия.
Стоит отметить, что это уже не первое ЧП в Мексике за время проведения ЧМ-2026. Неделю назад там автомобиль въехал в толпу болельщиков, где пострадали 17 человек.