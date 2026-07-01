Мексика прошла Эквадор и стала участником 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу
Фото: Instagram/miseleccionmx
Утром 1 июля на Чемпионате мира по футболу завершились матчи очередного игрового дня первого раунда плей-офф, в одном из которых Мексика была сильнее Эквадора – 2:0, сообщает Zakon.kz.
Благодаря этой победе, которую хозяева мундиаля одержали на своей родной арене "Ацтека" в Мехико, они пробились в 1/8 финала текущего турнира.
Судьба поединка была практически предрешена уже в первом тайме, когда сначала счет открыл Хулиан Андрес Киньонес, а спустя время Рауль Хименес укрепил преимущество мексиканцев.
Теперь команда Хавьера Агирре во втором раунде плей-офф ЧМ-2026 сыграет с Англией или ДР Конго. Победитель этой пары будет известен сегодня вечером (начало – в 21:00).
Между тем всего лишь три дня осталось до старта знаменитой веломногодневки "Тур де Франс", где казахстанская "Астана" выставила восемь своих представителей.
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