Мексика прошла Эквадор и стала участником 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу

Утром 1 июля на Чемпионате мира по футболу завершились матчи очередного игрового дня первого раунда плей-офф, в одном из которых Мексика была сильнее Эквадора – 2:0, сообщает Zakon.kz.

Благодаря этой победе, которую хозяева мундиаля одержали на своей родной арене "Ацтека" в Мехико, они пробились в 1/8 финала текущего турнира.

Судьба поединка была практически предрешена уже в первом тайме, когда сначала счет открыл Хулиан Андрес Киньонес, а спустя время Рауль Хименес укрепил преимущество мексиканцев.

Теперь команда Хавьера Агирре во втором раунде плей-офф ЧМ-2026 сыграет с Англией или ДР Конго. Победитель этой пары будет известен сегодня вечером (начало – в 21:00).

Между тем всего лишь три дня осталось до старта знаменитой веломногодневки "Тур де Франс", где казахстанская "Астана" выставила восемь своих представителей.