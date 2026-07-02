США отправляют домой футболистов Боснии и Герцеговины

2 июля в рамках 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года на стадионе "Левайс" в Калифорнии сборная США провела игру с национальной командой Боснии и Герцеговины, сообщает Zakon.kz.

Ранее сборная США вышла в плей-офф с первого места в группе D, а их соперники заняли третью строчку в квартете B. Сегодня американцы впервые за 24 года преодолели раунд плей-офф на первенстве планеты.

Счет открыл Фоларин Балогун, для которого этот гол стал третьим на турнире. Еще два мяча звездно-полосатых отменили из-за офсайдов.

В 1/8 финала хозяева турнира сойдутся с бельгийцами.

Часами ранее Англия едва не вылетела с ЧМ-2026, но команду спас Кейн.