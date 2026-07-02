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Спорт

США отправляют домой футболистов Боснии и Герцеговины

США - Босния и Герцеговина, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 07:16 Фото: Instagram/usmnt
2 июля в рамках 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года на стадионе "Левайс" в Калифорнии сборная США провела игру с национальной командой Боснии и Герцеговины, сообщает Zakon.kz.

Ранее сборная США вышла в плей-офф с первого места в группе D, а их соперники заняли третью строчку в квартете B. Сегодня американцы впервые за 24 года преодолели раунд плей-офф на первенстве планеты.

Счет открыл Фоларин Балогун, для которого этот гол стал третьим на турнире. Еще два мяча звездно-полосатых отменили из-за офсайдов.

США – Босния и Герцеговина, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 07:16

Фото: Instagram/fifaworldcup

В 1/8 финала хозяева турнира сойдутся с бельгийцами.

Часами ранее Англия едва не вылетела с ЧМ-2026, но команду спас Кейн.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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